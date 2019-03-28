27 березня до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло три повідомлення про те, що на зупинках громадського транспорту на вулицях Князя Острозького, Руська та в центрі міста невідомі особи розповсюджують антиагітаційні матеріали, щодо одного із кандидатів на пост Президента України.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, які встановили осіб причетних до розповсюдження агітації. Про це повідомляють у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що всі троє правопорушників – жителі обласного центру 2002 років народження. На юнаків складено адміністративні протоколи за статтею 173-1 КУпАП «поширювання неправдивих чуток». За вчинення адміністративного проступку їм загрожує накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.