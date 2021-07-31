Чотири факти торгівлі людьми виявили поліціянти цього року на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник відділу міграційної поліції області Олександр Буняк. Також зафіксували факт сексуальної експлуатації трьох дівчат у Португалії.

Через торгівлю людьми поліціянти відкрили кримінальні провадження. Винних чекає ув’язнення від 5 до 12 років. Більшість злочинів пов’язані із спробами працевлаштування за привабливими умовами.

«Цього року в області задокументовано 4 факти торгівлі людьми. Серед зафіксованого – сексуальна експлуатація. Трьох дівчат завербували та відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу у готелі. У дівчат відібрали їхні документи, під приводом розробити дозвіл на працю та змусили займатися проституцією. Двом особам уже оголошено підозру. Готуються матеріали на направлення до суду. Ще одна мешканка області стала жертвою сексуальної експлуатації в Італії. Як правило, злочин починається з того, що торгівці людьми пропонують своїм майбутнім жертвам привабливі можливості працевлаштування. У багатьох випадках особа дізнається про дійсні «умови договору» лише після своєї появи в місці призначення, коли в неї відбирають паспорт, вдаються до фізичного та психічного насильства щодо неї, вимагають відробити гроші, витрачені на оформлення документів, віз та проїзних квитків», – зазначив начальник відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми Нацполіції в області Олександр Буняк.

Додамо, щороку у світі мільйон людей, які шукають кращої долі, потрапляють у такі “пастки”. На Тернопільщині статус постраждалих від торгівлі людьми встановлений 34 особам.