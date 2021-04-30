Від п’яти до десяти років позбавлення волі загрожує трьом військовослужбовцям, котрих поліцейські Тернопільщини викрили у вчиненні злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.

Завдяки співпраці сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Тернопільській області зі слідчим управлінням та за процесуального керівництва військової прокуратури Тернопільського гарнізону було задокументовано, розслідувано та скеровано до суду три кримінальні провадження, розпочатих за частиною 4 статті 407 ККУ.

Серед обвинувачених – 22-річний житель Чорткова, котрий ніс службу за контрактом у військовій частині, що дислокується у Тернополі. Солдат майже два з половиною місяці без поважних причин не з’являвся на службу. Житель Кропивницького, 1986 року народження, самовільно «перервав контракт» військовослужбовця і на чотири місяці зник з військової частини, що у Яворові Львівської області. «Рекордсмен» з невиконання службових обов’язків – 31-річний житель міста Дубно Рівненської області. Солдат залишив розташування військової частини на майже півтора року Розшукали його правоохоронці.

– У період, коли наша держава втягнена у військовий конфлікт, категорія злочинів, пов’язаних із порушенням встановленого порядку несення військової служби вимагає особливої уваги. Тому сектор захисту інтересів суспільства і держави у тісній співпраці з іншими поліцейськими підрозділами та військовою прокуратурою й надалі ретельно працюватимуть над виявленням аналогічних кримінальних правопорушень.

Покарання кожному з обвинувачених визначить суд.