Трьох депутатів з Тернопільщини оштрафували за корупцію

07/02/2019 Розмір тексту:

Трьох депутатів органів місцевого самоврядування оштрафовано за порушення вимог фінансового контрою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено протоколи про вчинення 2 депутатами Козівської об’єднаної територіальної громади та 1 депутатом Залозецької селищної ради Зборівського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, депутати несвоєчасно без поважних причин подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За результатами розгляду судами протоколів за порушення вимог фінансового контролю вказаних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.