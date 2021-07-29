Тіло 60-річного чоловіка було знайдено в неділю 25 липня у закинутому приміщенні на одній з вулиць в обласному центрі. Судово-медична експертиза засвідчила – смерть тернополянина була насильницькою.

У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили, що загиблий напередодні мав конфлікт зі своїм знайомим. Згодом підозрюваний пояснив, що сварилися через алкоголь, і потерпілий першим замахнувся палицею на нього. 28-річний тернополянин відібрав у жертви палицю й став наносити удари в обличчя. Коли ж той упав, бив руками по всьому тілу. Побитого 60-річного чоловіка молодик залишив помирати.

У вчиненому зловмисник зізнався. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. За скоєне молодикові загрожує до десяти років позбавлення волі.