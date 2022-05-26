До лікарні бригада екстреної меддопомоги 23 травня госпіталізовувала жителя Чортківського району, 1986 року народження. Проте врятувати йому життя не вдалося.

Про травмованого пацієнта лікарі повідомили правоохоронців. На місце події виїжджали слідчі та оперативники карного розшуку ГУНП Тернопільської області та Чортківського райвідділу. У ході проведених слідчо-оперативних дій вони встановили, що потерпілого травмував чотирнадцятилітній хлопець.

Підозрюваний розповів, що потерпілий прийшов до нього, аби допомогти по господарству. Вже дома гість випив спиртне і прибирати разом зі школярем не захотів. Підлітку це не сподобалося і він почав завдавати знайомому удари палицею. Весь процес знущань знімав на телефон.

Після жорстоких “розваг” потерпілому стало погано. Юнак пішов до родичів своєї жертви і повідомив, що той чомусь знепритомнів у його будинку. Останні викликали медика, бо думали що в чоловіка приступ хронічної хвороби. Помер чоловік у кареті швидкої, дорогою до лікарні. У нього медики виявили численні тілесні ушкодження, а причина смерті – закрита травма живота.

Хлопцеві оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська прокуратура.