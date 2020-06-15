До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся житель обласного центру й повідомив про те, що незнайомий чоловік, представившись його товаришем, увів в оману продавця та забрав з каси магазину сім тисяч гривень.

З’ясувалося, заявник є власником торгового закладу, що серед іншого здійснює реалізація морепродуктів. 12 червня близько обідньої пори до його крамниці, що по вулиці Лесі Українки, прийшов чоловік, представився продавцеві його товаришем і попросив віддати гроші, які власник начебто йому заборгував.

Продавець, аби переконатися у правдивості слів незнайомця, стала телефонувати до господаря, проте трубку попросив невідомий. Як згодом було встановлено, зловмисник скинув виклик, проте вдавав, що говорив. Нічого не підозрюючи, жінка віддала з каси сім з половиною тисяч гривень.

Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу зловмисника, а співробітників торгових закладів, ресторанів просять бути безпечними і не віддавати грошей нікому, крім власників.