Товариський матч між «Одесою» і «Тернополем» завершився масштабним побоїщем.

Як повідомляє Sport.ua, за 5 хвилин до кінця четвертої чверті центровий «Тернополя» Максим Сандул в боротьбі за підбирання вдарив ліктем гравця «Одеси» Юрія Кондракова. На це відреагував американський захисник «Одеси» Баден Джаксен, який почав штовхати суперника, але Сандул відповів йому ударом в щелепу. Це спровокувало ланцюгову реакцію. До бійки підключилися гравці обох команд. Сутичку не вдавалося вгамувати майже дві хвилини.

У підсумку, матч так і не дограли, зафіксувавши рахунок 66:64 на користь «Тернополя».