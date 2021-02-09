Товару на мільйони: у Тернополі “накрили” банду наркоторговців, яка працювала на дві області. ФОТО

Мережу з продажу заборонених речовин виявили працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування стало відомо, що житель обласного центру, співпрацюючи з львівськими колегами, налагодив мережу збуту наркотичної сировини на території двох областей.

Наркотики тернополянин закуповував за гуртовими цінами у Львові, а вже тут перепродував їх іншим “підприємцям”. За словами керівника УБН Михайла Димиди, до групи з ознаками організованості, увійшло 8 осіб – організатор з Тернополя, двоє постачальників зі Львова та п’ятеро продавців.

Асортимент товару був різноманітний. Це – кокаїн, метамфетамін, макова соломка, марихуана, амфетамін, ЛСД, МДМА, PVP. Пропонували своїм клієнтам і псилоцибінові гриби.

Ціна за товар коливалася від двохсот гривень до сотні євро за грам. Все залежало від продукту. Найдорожче вартував кокаїн.

До проведення спецоперації з виявлення та ліквідації незаконного бізнесу залучалися працівники Львівського та Тернопільського управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, фахівці карного розшуку, оперативники ГУНП, кінологи та бійці спецпідрозділу КОРД.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури провели шістнадцять обшуків за місцями проживання фігурантів справи.

У них вилучили автомобілі, гроші, сім-картки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку більш як на мільйон гривень. Виявили при обшуку вогнепальну та холодну зброю.

Серед вилученого – 5,5 кілограм марихуани, пів кілограма макової соломки та амфетаміну, 12 грам кокаїну, 40 метамфетаміну, 35 грам МДМА в порошку та 610 таблеток, 250 грам грибів, 130 штук марок ЛСД .

Михайло Димида стверджує, що на “чорному ринку” за цей товар можна було заробити близько двох мільйонів гривень. У ході слідства організатора, двох постачальників та одного продавця затримали згідно статті 208 КПК. Вісьмом уже оголосили підозру згідно частини 2 статті 307 ККУ. Троє з них відповідатимуть ще й за частиною 3 статті 307 ККУ.

П’ятьом “бізнесменам” обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під ватою з правом внесення застави. Розмір суми коливається від 113 тисяч до 1 мільйона 135 тисяч гривень. Питання щодо решти співучасників вирішується. Триває слідство.

Встановлюють оперативники шляхи надходження наркотиків до України та опрацьовують клієнтську базу “підприємців”.