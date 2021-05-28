Світ

Український тост у Парижі

Кажуть, ніщо так не зближує людей, як спільна робота. А ще – можливість разом підняти келих (чарку, бокал, склянку). Президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою. Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами “santé!”. Це скорочено від “à ta santé!, що можна перекласти як “Будьмо!”, а дослівно – “За твоє здоров’я!”. В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською “Будьмо!”, на що Макрон відреагував посмішкою і, піднявши келих, сказав – “За Україну”. Президента принагідно запросили відвідати батьківщину французької королеви Анни Ярославни і проголосити схожий тост на березі Дніпра.У Франції почався другий етап скасування коронавірусних обмежень, включаючи відновлення робіт терас в кафе та послаблення комендантської години.

Кому пандемія, а кому…

Це, можливо, не повний аналог відомого “Кому війна, а кому мати рідна”, та все ж важко відмовитися від думки, що пандемія COVID-19 декому добряче прислужилася в плані збільшення статків. Щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами за рахунок прибутків від виробництва вакцини проти коронавірусу. Про це повідомила благодійна організація Oxfam, посилаючись на дані міжнародної коаліції організацій та активістів People’s Vaccine Alliance. Найбільше з усіх заробили очільник компанії Moderna Стефан Бансель, статки якого оцінюють у 4,5 млрд. доларів, та засновник компанії BioNTech Угур Шахін ($ 4 млрд.). У список найбагатших виробників вакцини увійшли також члени ради директорів, віце-президенти та співзасновники китайської компанії CanSino Biologics, компанії Moderna а також ROVI, яка виробляє упаковку для вакцин. За даними американського каналу CNN, сукупний дохід всіх мільярдерів складає 19,3 мільярдів доларів. Цієї суми було б достатньо, щоб вакцинувати 780 мільйонів людей в бідних країнах світу.

Україна

Чай від міністра

Ще недавно головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко коментував своє можливе призначення на посаду міністра на тлі розмов про відставку Максима Степанова. Уродженець села Осова Рівненської області висловлювався “по-західняцьки” обтічно: “Я на посаді заступника вже за третього міністра. Кожний раз під час змін на певних локаціях хтось комусь щось пропонує і обговорює. Тому некоректно з мого боку коментувати такі речі. У кожного є своя сфера відповідальності”. А ще він обіцяв журналістам, у випадку якихось змін, поспілкуватися з ними “в доброзичливій обстановці за чашкою чаю”. Тепер, напевно, обслуговуючому персоналу МОЗ таки доведеться витратитися на певну кількість отих чашок – ВР більшістю голосів затвердила В.Ляшка на посаді міністра. Ще до голосування він відкинув попередню словесну еквілібристику і пообіцяв, що протягом літа в Україні повністю провакцинують проти COVID-19 5 млн. людей. Тобто, зроблять 10 млн. щеплень. Програма, що й казати, амбіційна. Настільки, що мимоволі виникає запитання, чи захоче пан міністр пригостити бажаючих чашкою чаю десь так… в листопаді?

Толерантна Європа, до якої прагнуть не всі

Це – з розряду речей, до яких більшість з нас, українців, несхвально ставиться у приватних розмовах (ну, навіщо кривити душею?), над якими підсміюється і про які охоче розповідає в численних анекдотах. Втім, вмить забуваючи про все зазначене вище, коли доводиться вести розмови (тим більше, офіційні) з представниками толерантної Європи – тоді ми, зазвичай, стаємо святішими за біблійних праведників. У Києві відбувся традиційний марш трансгендерів. У заході, влаштованому громадськими організаціями “КиївПрайд” та “Когорта”, взяли участь близько 150 учасників. За громадським порядком слідкували понад 400 представників поліції, Нацгвардії, патрульної поліції, поліції діалогу. Також були присутні загін швидкого реагування та громадські спостерігачі. Під час ходи кілька осіб намагалися напасти на учасників маршу. Крім того, на Михайлівській площі зібралися близько 200 противників маршу, серед яких, зокрема, представники праворадикальної організації “Традиції і порядок”. Вочевидь, це та Європа, до якої не всі ми щосили прагнемо…

Викрадення судді: ясності більше не стало

Колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення, у якому розповів деталі свого зникнення у Молдові. Він заявив, що “живий, здоровий і на даний момент перебуває у повній безпеці”. Більше того – за його словами, він добре себе почуває, його “кінцівки на місці й щелепа без видимих ушкоджень”. Про своє місцеперебування екс-суддя повідомляти не захотів, пояснюючи це “спекуляціями навколо викрадення”. Втім, судячи з його слів, зараз він перебуває не в Україні. М.Чаус також заявив, що його викрадення “справді було, але не зараз, а в 2016 році”. Як заявив колишній суддя, “дуже впливові люди з тих пір утримували його”, і тому він був змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки. Чаус переконує, що втекти йому допомогли друзі, особи яких він наразі не хоче розголошувати. Водночас адвокат колишнього служителя Феміди висловив думку, що відеозвернення його клієнта не є добровільними – деякі ознаки, мовляв, вказують на те, що він діє під примусом. Словом, заяв начебто багато, але ясності більше не стало…

Тернопілля

Як у відомому фільмі

Останнім часом мешканці славного Тернопілля наче заповзялися давати привід згадати фрази з відомого “Місця зустрічі змінити не можна”. Пригадуєте: “Да вам еще дорасти надо до моего папашки – он, как потом выяснилось, вагонами воровал”. Схожим чином злоді… – ну, навіщо аж так – просто підприємливі люди тоннами вивозили матеріали з будівництва спорткомплексу в Тернополі. А ще пригадайте: “Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет”. В одному з районів правоохоронці вимагали покарати чоловіка через те, що його син пропустив один день (!) навчання у школі. Під час судового засідання виявилось, що чоловік, з яким живе дитина… офіційно не є його батьком. А ще, як стало відомо (лише тепер?), кожен п’ятий працівник на Тернопільщині не оформлений офіційно. Люди надають перевагу зарплатам “у конвертах”, щоб не сплачувати податки. Так що, як говорив капітан Жеглов, “возьми его за рубль, за двадцать”. Можна також пригадати його “Ты же здоровая девка, тебе работать надо!” щодо ударниці фронту сексуальних послуг, яка пропонувала керівнику відділу поліції $500 за можливість безперешкодно займатися улюбленою справою…