Не зрозуміло, чия це була ідея, і навряд чи сподобалося таке привітання імениннику. Але у рамках святкування дня народження підлітка у одній із багатоповерхівок Тернополя троє підлітків облили “зеленкою” юнака, а разом із ним – і стіни входу до під’їзду. Четвертий товариш все святкове дійство фільмував на свій мобільний телефон.

Відео, на якому видно, як малолітні “жартівники” знущаються з іменинника, а разом із ним – з місця загального користування, з етичних міркувань не публікуємо.

На ньому видно, що друзі прийшли “привітати” іменинника, але щойно той відчинив вхідні двері – добряче зарядили йому тортом у обличчя. Коли він вирішив вийти з під’їзду, щоб ймовірно, висловити своє обурення, друзі організували йому щедрий душ з “зеленки”, а “на закуску” для нього залишили фонтан із шампанського.

Як розповідають у ДП “Люкс Житло” ПП “Люкс”, вхід до під’їзду поремонтували та пофарбували влітку. І хоча можна розцінювати цей випадок лише з точки зору небезпеки опіку слизової оболонки очей у іменинника та про інші наслідки такого “привітання”, в межах компетенції нашого ресурсу ми закликаємо також звернути увагу на свідоме псування спільного майна мешканців багатоповерхівки. Просимо батьків провести бесіди із своїми дітьми щодо небезпеки та неприйнятності такого варіанту привітання.

На фото – стіна після “привітання”.

Джерело: Тернопіль житлово-комунальний