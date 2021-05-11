Вчителем музики однієї із шкіл на Бережанщині займеться прокуратура. Усе – через скаргу на нього учениць.

Правоохоронці спершу в його діях вбачали адмінправопорушення за статтею про булінг, але під час розгляду адмінсправи суд побачив ознаки криміналу, пише Терноград.

Про це йдеться у постанові Бережанського райсуду від 26 квітня. Як зазначено у ній, з протоколу про адмінправопорушення вбачається, що протягом 2019-2020 та у березні 2021 вчитель музики однієї із шкіл вчиняв булінг щодо семикласниці.

Той проявлявся у психологічному, сексуальному насильстві – здійснення обіймів, поцілунків та образливих рухах. Такі дії правоохоронцями були кваліфіковані за ч.1 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративне правопорушення “Булінг (цькування) учасника освітнього процесу”.

До вищезгаданого протоколу було також долучено ще один протокол – про прийняття заяви про кримінальне правопорушення, з якого видно, що у квітні 2021 батько дівчинки звернувся у поліцію через сексуальне домагання вчителем його доньки.

Саме у квітні, як випливає із письмового пояснення батька, долученого до матеріалів справи, він дізнався від матері іншої учениці про прояви вчителем дій сексуального характеру щодо його доньки – торкання грудей, безпричинних обіймів та поцілунків в губи.

Жінці розповіла її донька, якій у свою чергу поскаржилась семикласниця. Уже із розмови з донькою від дізнався, що вчитель музики проявляє таку увагу до неї ще із 6-го класу. Відтак батько просив поліцію вжити заходів та відсторонити вчителя від дітей та проведення уроків.

Окрім того, до матеріалів справи було долучено і заяву про вчинення кримінального правопорушення вищезгаданої матері. У ній жінка поскаржилась, що у лютому 2021 вчитель обіймав її доньку без її згоди – притулив до себе та торкався грудей.

А також розповіла, що в її присутності семикласниця заявила її доньці, що не хоче ходити в школу, бо боїться вчителя, який чіпляється до неї. Її донька сказала натомість, що у березні той же педагог двічі закликав її до класу, де не було нікого, та цілував у губи. Тож жінка також просила про відсторонення педагога від проведення уроків та вжиття заходів правоохоронцями.

Суд вказав, що із матеріалів адмінсправи вбачається, що вчитель допустив діяння, які полягаютьу психологічному та сексуальному насильстві щодо малолітніх осіб, тобто вчинення розпусних дій щодо осіб, які не досягли шістнадцятилітнього віку і такі його дії можуть кваліфікуватися за ст. 156 КК України “Розбещення неповнолітніх”.

Відтак Бережанський районний суд постановив, що у зв’язку з виявленням ознак кримінального провопорушення, справу про адмінправопорушення щодо педагога за ч. 1 ст. 173-4 КУпАП слід направити Бережанській окружній прокуратурі.