Впродовж 2019 року в Тернополі та області зареєстрували 900 нових автомобілів на суму $25 млн без врахування додаткового обладнання.

Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 190 автомобілів на суму $2,8 млн. На другому місці Toyota (152 авто на суму $5,7 млн), а замикає трійку найпопулярніших марок Nissan (78 авто на $1,8 млн), – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua. З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Renault Duster. За 12 місяців тернополяни придбали 76 таких автомобілів на суму $1,2 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.

Лідери класів:

A-клас – Peugeot 108;

B-клас – Renault Sandero;

C-клас – Renault Logan;

D-клас – Skoda Octavia Combi;

E-клас – Toyota Camry;

F-клас – BMW 7-Series;

SUV – Renault Duster.

Загалом, у 2019 році українці придбали 88 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $30 тис, а загальна сума витрат перевищила $2,6 млрд. Серед цих авто були й преміальні екземпляри: Aston Martin DBS; Bentley Bentayga, Continental GT та Mulsanne; Rolls-Royce Cullinan і Phantom; Mercedes S-Class Maybach та інші.

Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Тернополі та області зареєстрували майже тисячу нових автомобілів, а сума покупок склала $29 млн. Найпопулярнішою маркою серед жителів Тернополя тоді була Toyota. На 160 авто цієї марки за 2018 рік витратили понад $5 млн без врахування вартості додаткового обладнання.