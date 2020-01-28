Впродовж 2019 року в Тернополі та області зареєстрували 900 нових автомобілів на суму $25 млн без врахування додаткового обладнання.
Серед марок лідером продажів стало Renault, яких зареєстрували 190 автомобілів на суму $2,8 млн. На другому місці Toyota (152 авто на суму $5,7 млн), а замикає трійку найпопулярніших марок Nissan (78 авто на $1,8 млн), – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua. З-поміж моделей найчастіше реєстрували кросовер Renault Duster. За 12 місяців тернополяни придбали 76 таких автомобілів на суму $1,2 млн, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання.
Лідери класів:
A-клас – Peugeot 108;
B-клас – Renault Sandero;
C-клас – Renault Logan;
D-клас – Skoda Octavia Combi;
E-клас – Toyota Camry;
F-клас – BMW 7-Series;
SUV – Renault Duster.
Загалом, у 2019 році українці придбали 88 тис нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала $30 тис, а загальна сума витрат перевищила $2,6 млрд. Серед цих авто були й преміальні екземпляри: Aston Martin DBS; Bentley Bentayga, Continental GT та Mulsanne; Rolls-Royce Cullinan і Phantom; Mercedes S-Class Maybach та інші.
Нагадаємо, що впродовж 2018 року в Тернополі та області зареєстрували майже тисячу нових автомобілів, а сума покупок склала $29 млн. Найпопулярнішою маркою серед жителів Тернополя тоді була Toyota. На 160 авто цієї марки за 2018 рік витратили понад $5 млн без врахування вартості додаткового обладнання.