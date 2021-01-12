Понад 26 000 гривень незаконно привласнили невідомі особи в жителів обласного центру. Зловмисники обшахраювали громадян на сайтах – оголошень.

Двоє потерпілих купували товар в Інтернеті. Вони знайшли дописи з актуальною для них інформацією про продаж різноманітного товару. Продавці просили здійснити повну передоплату, після чого жителі краю мали отримати бажане майно. Однак як тільки кошти надходити на рахунки аферистів вони зникали, вимикали телефони й видаляли дописи. Тернополянин купував косметичний набір вартістю 7000 гривень, а ще один потерпілий мобільний телефон, який аферист оцінив в 15000 гривень.

Ще одна потерпіла продавала жіночі черевики. До неї зателефонував невідомий й запевнив, що його зацікавив товар. Після цього він скинув жінці посилання для заповнення банківських даних власниці карткового рахунку, аби кошти надійшли на її рахунок. Потерпіла сама не зрозуміла того, як допомогла невідомим спустошити її електронний гаманець на 4425гривень.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.