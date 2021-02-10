Торговий агент вкрав у роботодавця гроші і втік з країни

Тридцять вісім фактів привласнення чужого на суму майже 53 тисячі гривень задокументували працівники сектору кримінальної поліції Тернопільського райуправління. Підозрюваний – житель обласного центру, 1993 року народження.

За словами правоохоронців, перша заява надійшла ще на початку липня. В ній потерпілий повідомив, що підозрює свого працівника, який влаштувався до нього на роботу торговим агентом, в шахрайстві. Чоловік працював з продуктовими магазинами Кременецького, Шумського та Лановецького районів.

Розвозив товар та збирав гроші. Проте кошти підприємцю не повертав, а з часом перестав відповідати на телефонні дзвінки й виходити на роботу.

Дану заяву правоохоронці зареєстрували в ЄРДР за фактом шахрайства. Згодом її перекваліфікували в статтю 191 ККУ, оскільки з’явилися нові факти та докази. Наразі підозрюваному інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

У ході розслідування стало відомо, що торговий агент впродовж липня вересня збирав кошти в магазинах і не віддавав їх підприємцю. За місцем проживання підозрюваного не було. З’ясувалося, що чоловік залишив країну. Його оголосили в розшук.