Бучацький виробник крафтових сирів «Семеро козенят» започаткував благодійні вечорниці.

Половину від виручених коштів компанія передає на потреби ЗСУ.

Деталі:

  • можете обрати будь-яку дату
  • група до 10 людей
  • захід під супровід української музики

Що чекати?

  • розповідь про підприємництво
  • майстер-клас «Бучацький трюфель» в українському стилі
  • дегустація

Скільки?

  • 350 гривень пакет, куди входить розповідь про підприємництво та майстер-клас
  • 500 гривень, де ще додатково входить дегустація

– Саме тут ви зможете і насолодитися вечором, і водночас допомогти Збройним силам України, – наголошують у «Семеро козенят».