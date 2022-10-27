Бучацький виробник крафтових сирів «Семеро козенят» започаткував благодійні вечорниці.

Половину від виручених коштів компанія передає на потреби ЗСУ.

Деталі:

можете обрати будь-яку дату

група до 10 людей

захід під супровід української музики

Що чекати?

розповідь про підприємництво

майстер-клас «Бучацький трюфель» в українському стилі

дегустація

Скільки?

350 гривень пакет, куди входить розповідь про підприємництво та майстер-клас

500 гривень, де ще додатково входить дегустація

– Саме тут ви зможете і насолодитися вечором, і водночас допомогти Збройним силам України, – наголошують у «Семеро козенят».