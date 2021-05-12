Торгівля біля стадіону і обмеження на окремих вулицях: Тернопіль готується до фіналу Кубка України з футболу

Торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами здійснюватимуть 13 травня біля міського стадіону імені Романа Шухевича.

Організовують її з нагоди проведення у Тернополі фінального матчу Кубка України з футболу 2020/2021. Облаштувати свої торгівельні місця там дозволили офіційним спонсорам спортивного заходу. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 травня.

– Цим рішенням ми погоджуємо офіційним спонсорам фінального матчу Кубка України з футболу, а саме: пивоварні «Опілля», ТОВ «Обрій» та ФОП Попову організувати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, крім алкогольних, слабоалкогольних та пива на території прилеглій до стадіону, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – КП «Тернопільський міській стадіон» має забезпечити прибирання прилеглої території, управління розвитку фізкультури і спорту має надати перепустки учасникам торгівлі. Районне управління поліції та муніципальній інспекції повинні забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та громадського порядку. Суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть торгівлю, зобов’язані забезпечити порядок і чистоту на місцях продажу.

Ще одним рішенням, яке було прийнято 11 травня, обмежили продаж пива, алкогольних і безалкогольних напоїв у магазинах та кіосках, які розташовані поблизу стадіону. Йдеться про вулиці: Весела, Клінічна, Коцюбинського, Петрушевича, Паркова, проспект Степана Бандери (від будинку №12 до будинку №36 та від №1 до №23 включно), та Привокзальний майдан. Вказані напої, крім безалкогольного пива, не можна буде продавати 13 травня з 16.00.

Також цього дня буде обмежено рух автотранспорту по вулицях: Клінічній, Шухевича, від Веселої в сторону проспекта Степана Бандери, по Парковій від вулиці Зелена в сторону Шухевича, окрім спецтранспорту та Коцюбинського, окрім жителів цієї вулиці.