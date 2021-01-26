ТОП крутих бездротових навушників, про які ви навряд чи чули

Погодьтеся, що обираючи нові навушники в магазині, ви віддаєте перевагу відомому бренду: Samsung, Xiaomi, Apple, JBL, Huawei. Але крім цих компаній, є ще багато брендів, продукція яких заслуговує уваги.

Сьогодні спеціалісти магазину «Стилус» розповідають про якісні бездротові навушники в Україні від маловідомих брендів, що вразять вас своїми можливостями. Більше асортименту дивіться тут https://stylus.ua/naushniki-i-garnitury/tip-podklyucheniya:bluetooth/.

Sabbat E12 Ultra

Виробник стверджує, що ці навушники створені для закоханих у музику! Sabbat E12 Ultra підтримують кодеки AptX, SBC і AAC для передачі музики через Bluetooth. Комплектація передбачає зарядний чохол з ємністю акумулятора 750 мАг, щоб ви могли насолоджуватися переглядом відео або улюбленою музикою ще довше.

Edifier W360BT

Вакуумні навушники зі спеціальною накладкою навколо шиї Neckband мають стильний дизайн та якісні характеристики. Користувачі можуть одночасно підключатися до двох пристроїв Bluetooth і по черзі вмикати музику з різних джерел. У моделі використовуються 13-міліметрові неодимові магніти, які налаштовані для динамічного і насиченого звуку.

iWalk Amour Air Duo

Бездротові навушники поєднують у собі інноваційний дизайн і чудову якість звуку. Незалежно від того, чи хочете ви слухати музику або здійснювати телефонні дзвінки, Amour Air Duo пропонують надзвичайно чистий звук з глибоким басом. Навушники оснащені технологією TWS, що гарантує неймовірне стереозвучання та деталізований саунд.

TaoTronics SoundLiberty 53

Вакуумні бездротові навушники гарантують чудову якість звуку: динамічний драйвер PEEK + PU забезпечує чітке звучання. Завдяки шумозаглушенню максимально блокуються звуки навколишнього середовища. А інтелектуальне сенсорне керування дозволяє вмить перемикатися із режиму прослуховування в розмовний. TaoTronics SoundLiberty захищені від вологи за стандартомIPX8. Завітайте на сайт stylus.ua та познайомтеся ближче із новими бездротовими навушниками, актуальними для купівлі у 2021 році.