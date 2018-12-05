Тонкий лід не зупиняє відчайдушних тернопільських рибалок

05/12/2018 Розмір тексту:

Відлига не зупиняє тернопільських рибалок. Любителі тихого полювання часто нехтують правилами безпеки, – стверджують рятувальники. Виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина не менша семи сантиметрів.

Тернополянин Іван Бойчук розповідає, що рибалить з дитинства. Чоловік впевнений, що товщину льоду може визначити неозброєним оком. «Я дуже добре бачу, де можна виходити на лід, а де небезпечно. Зараз така погода, що все швидко змінюється. Погодні перепади на міцність льоду впливають негативно. Тому щоб виходити на лід, варто брати із з собою хоча б палицю».

Міцний лід, зазвичай, синюватого або зеленкуватого відтінку, – розповідають працівники ДСНС. «Лід білого або жовтуватого кольору не такий міцний. Тонкий лід трапляється біля берега, заростей очерету та під снігом. Тому у таких місцях є ризик провалитися. Міцність льоду слід перевіряти палицею, але ні в якому разі не ногою. Масова пішохідна переправа може бути організована лише при товщині льоду понад 15 см, відстань між людьми повинна бути не менше 5 м.», – повідомляє управління ДСНС в Тернопільській області.

Перевіряти міцність льоду варто палицею, – стверджують рятувальники. Також із собою необхідно мати мотузку. Якщо лід почав тріщати, рекомендують відходити повільно, не відриваючи ступні від льоду. Якщо провалюється людина, потрібно крикнути про готовність допомогти. Проте наближатися до ополонки рекомендують поповзом. Потерпілому варто подати палицю, жердину або мотузку.

Софія Романська