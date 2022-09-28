Лептоп відрізняється від стаціонарного комп’ютера мобільністю й автономністю. Є ноутбуки, які створені для складних навантажень, наприклад вимогливих ігор, рендеринга відео, а є й офісні рішення, які підходять для роботи з простими програмами та браузером. У перших ціна вище, а у других нижче. Визначте, для чого вам потрібен ноутбук, а спеціалісти Elmir.ua допоможуть розібратися, чим вони різняться між собою.

Технічні характеристики ноутбуків

Два зовні схожих пристрої можуть сильно відрізнятися за технічними характеристиками. Перша відмінність полягає у виробнику процесора: AMD або Intel. Тут немає великої різниці, знайти зіставні по потужності процесори від різних виробників — не проблема. Важливіше врахувати такі параметри:

TPD — абревіатура розшифровується як thermal design power та відповідає за тепловиділення, чим це значення вище, тим сильніше гріється ядро, швидше працює кулер;

електрична потужність — тобто скільки ват потрібно для роботи техніки, цей показник впливає на автономність;

технічний процес — чим менше розмір в нанометрах, тим краще для енергоспоживання і тепловиділення.

У ноутбуках часто використовуються процесори з інтегрованим відеоядром, рідше — з дискретною графікою. Чим краще інтегрована графіка, тим більшу продуктивність вона забезпечує. Враховуйте, що процесор з вбудованим відеоядром споживає більше оперативної пам’яті, тому потрібно брати модель з запасом. Для важких ігор і ресурсомістких завдань краще підійде ноутбук з дискретною графікою.

Важливість оперативної пам’яті

Оперативна пам’ять в ноутбуках може відрізнятися наступними показниками:

частота — вище, значить швидше;

об’єм — чим він більше, тим більше вдасться запустити програм;

тип.

Для невибагливих завдань достатньо мати від 4 ГБ оперативної пам’яті. Для запуску ігор, рендеринга, графічних редакторів — від 8 ГБ і вище. Час автономної роботи залежить від місткості акумулятора та загального енергоспоживання лептопа.