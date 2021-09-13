Алінка Галій – чотирирічна дівчинка, яка майже половину свого життя провела на лікуванні у різних лікарнях. На страшні муки і вкрадене дитинство її прирекла смертельна недуга – гострий лейкоз – важка форма раку крові.

З таким діагнозом прогноз медиків не надто оптимістичний, проте, після першого курсу лікування, маленькій дівчинці стало краще і у батьків зажевріла надія. На жаль, напередодні Нового року, у грудні 2020, Аліні стало значно гірше. В дівчинки різко знизилася кількість тромбоцитів. І все почалося заново. Вирок лікарів був безжальним – у малечі рецидив хвороби. Батьки, родичі, волонтери – усі намагалися вибороти для Алінки ще один шанс на одужання. Маленька дівчинка, не зважаючи на біль, страждання та виснаженість, з останніх сил вела нерівну боротьбу із страшною хворобою. Мама не полишала донечку ні на мить. Останньою надією було лікування в Ізраїлі, на яке збирали гроші всією Україною. Не встигли, на жаль. В ніч на 10 вересня Алінка припинила свою боротьбу, повідомляє Реально.

Її мама, Юлія, опублікувала зворушливе відео з донечкою із не менш проникливими словами:

“Ці чотири роки були найкращими у моєму житті. Моя квіточка, я ніколи тебе не забуду. Я так тебе сильно люблю, але відпущу. Тобі вже нічого не болить, ти не страждаєш, як раніше, моє сонечко, я так тебе люблю. Мій Аліньонок, ти в мене була найкраща, ти – найсильніша, навіть коли сильно боліло, казала, що все добре. Я ніколи тебе не забуду, моя найкраща донечка у світі”, – написала мама дівчинки.

Редакція сайту “За Збручем” висловлює щирі співчуття батькам Аліни.