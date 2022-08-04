То ковід, то війна: боєць з Тернополя одружився з коханою, з якою зустрічається уже десять років. ВІДЕО

Десять років разом, і от настав день одруження.

Вчора свої долі офіційно поєднали Сергій і Наталя. Одруження планували раніше, але спершу ковід, тепер війна. Чотири місяці Наталія чекала коханого з фронту і дочекалася, повідомляють Т1 Новини.

“Сином горджуся до неймовірного. Це дійсно достойна людина, це майбутнє нашої країни — мій син і його побратими і люди, які роблять все, щоб наша Україна буда державою, щоб наші люди жили щасливо”, – каже мама нареченого Ольга Спільніченко.

Тепер, як каже сама пані Ольга, у неї окрім сина є і донька. А батьки нареченої тішаться, що вже мають другого зятя. Добробуту, мирного неба і швидкої перемоги побажала молодятам мама нареченої Марія Волянюк.

Вітали молодят у цей день не лише рідні, близькі серцю люди. Цілий флешмоб для нової сім’ї організували маленькі вихованці табору “Веселкове дитинство”.