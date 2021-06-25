Після святкування студенти Тернопільського медуніверситету залишили на Співочому полі чимало сміття.

Про це повідомив очевидець, лист якого опублікувало видання “Погляд“.

“Зранку і ввечері кожного дня я йду на роботу та повертаюсь з неї. Шлях мій пролягає через Співоче поле, що у Парку Національного відродження.

Вчора зранку на «співочці» було гамірно – повним ходом йшли приготування до якогось дійства. Ну, думаю, в когось буде свято.

Але, те що я побачив, йдучи додому, вразило до глибини душі: вся територія Співочого поля та навколо нього була сильно засмічена. На цю плачевну картину не звернув би увагу хіба хтось, ну дуууже лінивий. Зазвичай, ввечері, тут багатенько людей відпочиває, багато хто любить прийти та посидіти на лавочках чи вигуляти дітей-внуків.

Вчора ж, люди розгублено та шоковано спостерігали за сміттєзвалищем, що залишилось після того як там посвяткували медики. Те, що це були вони, яскраво свідчать листівки з написами «Клятва лікаря», які, вочевидь після прийняття клятви, стали непотрібними, тому й були розкидані по всій території Співочого поля.

Сьогодні зранку, близько 07.30 годин, все вже було прибрано. Але не було прибрано в душах тих людей, які щоранку, вдосвіта прокидаються, щоб прибрати величезну територію парку. Ці люди знають, що жоден з відвідувачів парку не підійде, до прибиральника, щоб покласти в кишеню конверта з грошима за гарно виконану роботу. Зате для людей в білих чистеньких халатах з червоними хрестами завжди знайдеться конвертик.

Р.S. Проходячи повз немолоду прибиральницю та її співрозмовника, що вигулював свою собачку, я почув як жінка бідкалась йому: «То дохтори так роблять? То дохтори такі свині?»”, – написав тернополянин.