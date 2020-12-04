“То була ходяча енциклопедія”: відійшов у вічність відомий тернополянин

3 грудня зупинилося серце тернополянина Олександра Столярова, який ділився спогадами про десятиліття історії Тернополя.

Про його смерть у фейсбуці написав краєзнавець Тарас Циклиянк, передає Терміново.

“Не стало нашого супермена…. =(((( Це фото я зробив 2 вересня 2016 р. під Струсовом… Олександр Столяров – то була ходяча енциклопедія.. людина, яка хотіла знати, і хотіла розповісти… скільки всього він згадував про повоєнний Тернопіль.. скільки вдалося зробити разом… останнє відео записав 25 листопада.. земля пухом… =(((((“, – йдеться в дописі.

Написав про втрату і Віктор Мадрі, якого тернополяни знають завдяки його колекції ретросвітлин Тернополя.

“Не стало мого доброго знайомого Олександра Столярова, який завжди мені допомагав – консультував і розповідав про життя післявоєнного Тернополя… Щирі співчуття рідним і близьким покійного… Світла память…”, – писав Мадрі.

Нагадаємо, спогади Олександра Столярова назавжди залишаться в книжці “Пацани повоєнних років” із серії “Дитинство Тернополя”, яку свого часу впорядкував Тарас Циклиняк.