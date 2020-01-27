Нещодавно інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України за 2019 рік.

Згідно з ним, Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського посів перше місце серед вищих навчальних закладів Тернопільської області та тридцяте місце серед 240 вишів України, покращивши свої показники порівняно з минулим роком на 4 позиції.

Для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання.

Одним з показників консолідованого рейтингу є бал ЗНО. Інформаційною системою «Вступ. ОСВІТА. UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2018 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт). Тернопільський національний медичний університет за цим показником посів тринадцяте місце.

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Потрібно зазначити, що упродовж останніх п’яти років Тернопільський національний медичний університет постійно покращує свої показники у цьому рейтингу, щорічно піднімаючись на кілька сходинок вверх. Наприклад, у 2015 році ТНМУ був на 54 позиції.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська