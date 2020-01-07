ТНМК вважають, що Новий рік – попса, а Різдво – рок-н-рол, і цього місяця вирушають у спеціальний тур, в якому це доведуть.

Ідея програми “Теплий Акустичний Вертеп” народилася з жарту Фагота: “Я сказав Фоззу, що просто так вчергове грати акустику й розповідати в інтерв’ю, ніби це щось особливе і новорічне, нецікаво. А у мене в голові постійно виринали спогади про вертепи, які ми бачили під Коломиєю, коли декілька років святкували там Різдво. І я тоді просто пожартував – якщо концерт буде костюмованим, з гуморесками, тоді можна далі кудись рухатися. Фоззі завжди спочатку каже “ні”, а потім робить. Так і цього разу сталося – він написав щось типу лібрето, ми розібрали ролі, розробили костюми, забрали цю програму і зіграли в Києві. Вийшло добре, і чому б тепер це не показати по всій Україні?”.

Фагот відразу забронював за собою роль чорта, барабанщик з гітаристами стали царями, Фоззі – сіоністом, діджей – Іродом, піаніст – Янголом. І навіть для безмінного техніка ТНМК Євгена Гусака знайшлася роль – Смерті.

Загалом для гурту минулий рік став фазою спеціальних програм – окрім вертепу музиканти презентували нове шоу “Jazzy DeLuxe”, зіграли “Симфо на Платформі” з багатьма зірковими гостями, а насамкінець відсвяткували разом з Едуардом “Ділею” Приступою двадцять першу річницю свого альбому “Зроби мені хіп-хоп”. На 2020 рік в гурту знов великі плани й перший крок – тур “Теплий Акустичний Вертеп”.

Перший концерт туру відбудеться в Тернополі!