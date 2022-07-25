Бучацька торгова марка «Семеро козенят» відтепер доставляє свою продукцію безкоштовно.

В компанії кажуть, у такий спосіб хочуть, щоб процес знайомства з крафтовими сирами їхнього виробництва в цей складний час був максимально простий та швидкий.

Замовлення можна оформити на сайті www.7-goats.com чи на інстаграм-сторінці @semero_kozenyat (при замовленні від 1000 грн – фірмова еко-сумка в подарунок).

Де можна придбати у магазинах?

Тернопіль — Тернопільський міський ринок.

Бучач — в мережах супермаркетів «Європа».

Чортків — кав‘ярня «Кофеїн», вул. Аптечна, 4.

Торгова марка «Семеро козенят» пропонує м’які, напівтверді і тверді крафтові сири, виготовлені з натурального козиного молока. У наявності багато видів сирів на різний смак – як до білого кисло-солодкого вина для посиденьок з друзями, так і для легкого перекусу.