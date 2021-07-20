Чергова трагедія на воді сталася на Тернопільщині.

18 липня, орієнтовно о 14:00 вийшов з дому та не повернувся житель с. Угринь Заводської ТГ Чортківського району, 1984 року народження. Особисті речі та одяг зниклого виявлено на березі р. Серет.

За зверненням працівників поліції до 19 липня до пошуків зниклого залучено чергове відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону, яким за допомогою човна здійснено обстеження орієнтовно 4 км прибережної лінії річки вниз по течії. О 20:15 пошукові роботи призупинено, зниклого громадянина не виявлено.

Пошуки продовжили 20 липня із залученням відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 9:50 у воді, неподалік місця зникнення водолази виявили тіло розшукуваного, без ознак життя. Ймовірна причина смерті – утоплення.

Всього, з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 20 людей, з них 3 неповнолітніх.