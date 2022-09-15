Тіло загиблого Героя Володимира Сакалюка зустріли сьогодні на Тернопільщині. ФОТО

Сьогодні у Борщеві зустріли тіло Героя Володимира Сакалюка, який загинув на фронті.

Про це повідомили у Борщівській міській раді.

“Сьогодні борщів’яни на колінах зустріли тіло Героя Володимира САКАЛЮКА, який захищаючи нашу державу від російських окупантів, у розквіті сил, на 48 році, поклав своє життя на вівтар рідної України”, – ідеться у повідомленні.

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Панахида за загиблим Героєм відбудеться сьогодні о 19-й годині. Попрощаються із бійцем 16 вересня об 11-й годині в Соборі Борщівської Ікони Божої Матері.

Нагадаємо, Володимир Сакалюк проживав у Борщеві. Він був навідником відділення охорони однієї з військових частин. Загинув під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.

Вічна пам’ять Герою!

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