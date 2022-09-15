Сьогодні у Борщеві зустріли тіло Героя Володимира Сакалюка, який загинув на фронті.
Про це повідомили у Борщівській міській раді.
“Сьогодні борщів’яни на колінах зустріли тіло Героя Володимира САКАЛЮКА, який захищаючи нашу державу від російських окупантів, у розквіті сил, на 48 році, поклав своє життя на вівтар рідної України”, – ідеться у повідомленні.
Читайте також: На Сумщині загинув боєць з Тернополя Володимир Савчук
Панахида за загиблим Героєм відбудеться сьогодні о 19-й годині. Попрощаються із бійцем 16 вересня об 11-й годині в Соборі Борщівської Ікони Божої Матері.
Нагадаємо, Володимир Сакалюк проживав у Борщеві. Він був навідником відділення охорони однієї з військових частин. Загинув під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.
Вічна пам’ять Герою!
Читайте також: “Віддав за рідну землю найдорожче”: на Тернопільщині зустріли загиблого бійця Анатолія Мокрицького. ФОТО