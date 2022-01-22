Тіло “вирізали” з груди металу: у Тернополі зіткнулися автомобілі, загинув водій. ФОТО

ДТП із смертельними наслідками сталося у Тернополі 21 січня увечері.

О 20:17 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Будного.

Як повідомили у ДСНС, на автодорозі поблизу «білого замку» відбулося зіткнення автомобілів «ВАЗ 2110» та «TOYOTA CAMRY». Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ 2110», громадянин 1981 р.н. загинув на місці події. Трьох інших осіб (водія та пасажира «TOYOTA CAMRY» і пасажира «ВАЗ 2110») з травмами різної складності госпіталізовано до лікувальних закладів Тернополя.

Для ліквідації наслідків ДТП залучалося рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Співробітники ДСНС провели деблокування тіла загиблого з понівеченого транспортного засобу та вжили заходів для запобігання виникнення пожежі.