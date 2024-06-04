Тіло військового лежало у дворі багатоповерхівки: моторошна знахідка в обласному центрі

У Луцьку у дворі багатоповерхівки на вулиці Липинського виявили труп чоловіка.

Зі слів очевидців, загиблий – військовий і на ньому видимі сліди тілесних ушкоджень.

Як розповіли сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» у секторі комунікацій волинської поліції, вранці надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники. Поліцейські встановили, що потерпілий – 38-річний лучанин. Попередньо, отримав тілесні ушкодження внаслідок падіння. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи, куди й направили тіло.

Фото ілюстративне