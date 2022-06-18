Тіло вдалося вивезти лише зараз: на Тернопільщині попрощаються із бійцем, котрий загинув ще 2 травня на “Азовсталі”

На Тернопільщині попрощаються із патрульним Даниїлом Сафоновим, котрий загинув у Маріуполі ще на початку травня. Тіло захисника вдалося забрати і вивезти з Донецької області лише зараз.

Про це повідомляє Теребовлянська міська рада.

“2 травня 2022 року під час виконання бойового завдання у зоні заводу «Азовсталь» у Маріуполі загинув патрульний поліцейський Даниїл Сафонов.

Військовослужбовець родом із м. Донецьк. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь. Далі доля закинула його до нас, у Теребовлю, де проживає рідна сестра Ольга Мацала, котра у 2014 році теж виїхала з Донецька.

Теребовлянщина і Тернопільщина стали для військовика другою домівкою, він підписав контракт з 44-ю бригадою. У 2019 році після закінчення контракту повернувся в Маріуполь, вступив до лав патрульної поліції.

Із початком повномасштабного наступу росії на Україну боронив Маріуполь від ворогів. У квітні передислокувався зі своїми побратимами до заводу «Азовсталь».

Тіло Героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини”, – розповіли у міськраді.

Тож мешканців Теребовлі та усіх небайдужих людей просять у вівторок, 21 червня, вшанувати пам’ять захисника і зустріти з молитвою та лампадками домовину з його тілом.

Похорон відбудеться цього ж дня об 11-й годині у греко-католицькій церкві святого Миколя.

Вічна та світла пам’ять Герою!