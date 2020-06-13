«Тіло в діло» – проект під такою назвою відновили у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування. Заняття проходять з дотриманням маскового режиму та санітарно-епідемічних норм.

«Не зважаючи на те, що карантин ще не знятий, лише послаблений, ми починаємо працювати з невеликими групами людей, дотримуючись всіх вимог Міністерства охорони здоров’я. Зокрема, обов’язково усі наші працівники та відвідувачі дотримуються маскового режиму, дистанції, усіх інших санітарно-епідеміологічних правил», – каже керівник центру Віталій Хоркавий.

Заняття з фітнесу можуть відвідувати всі охочі жителі обласного центру старшого віку. На одному із занять в ролі тренера виступила відвідувачка центру Любов Салова. Після тривалого перебування вдома, люди золотого віку залюбки зустрілись, позаймались фітнесом та поспілкувались.

«Гартуйте тіло, адже це запорука здоров’я!

Якщо Ви хочете займатися фітнесом, йогою, танцями, то ми чекаємо Вас за адресою: Лисенка, 8. Деталі за тел. 22-02-62 або 067 530 59 40».

Софія Романська