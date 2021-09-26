Тіло на дорозі, автомобіль в кущах: на Тернопільщині водій збив двох юнаків. ФОТО

Аварія трапилася 25 вересня близько 3 години на трасі Підволочиськ-Збараж. В селі Нове Село водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху і збив двох пішоходів. Юнаки йшли проїжджою частиною дороги. Після удару автівка перекинулася.

В результаті автопригоди 25-річного перехожого з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні в реанімаційне відділення. Ще один пішохід – вісімнадцятирічний житель села Сокорики, загинув на місці ДТП. Доправили в медзаклад з травмами і кермувальника.

У водія відібрали зразки крові на вміст алкоголю. На місці нещастя працювала слідчо-оперативна група. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання кермувальника згідно із статтею 208 КПК.