Тіло мешканця Тернопільщини, який загинув в аварії автобуса у Польщі, готують до повернення на Батьківщину

Тіло другого загиблого в аварії, яка сталася 6 березня в Польщі, готують до повернення на Тернопільщину.

Про це розповів консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Суспільне.

За його словами, чоловік лікувався в медзакладі в Ряшеві:

“Він був у важкому стані. На жаль, його лікарі не змогли врятувати. В нього були сильні внутрішні травми, пошкоджені легені і він помер. Його опізнали, іде процес оформлення репатріації тіла до України”.

Житель Тернопільщини помер 23 березня, розповів Василь Павлюк. 11 березня консул підтвердив, що серед загиблих також є тернополянин.

Нагадаємо, ДТП сталася поблизу прикордонного пункту пропуску “Корчова–Краківець”. На момент аварії в автобусі були 57 осіб. 6 людей загинули, 35 – травмувалися.

Водію автобуса, який був за кермом, вручили підозру про ненавмисне вбивство. Про це розповів перевізник, який є власником автобуса, що потрапив у ДТП, Тарас Стецик. За його словами, одна з версій, яку розглядає слідство, – аварія сталась через ожеледицю. Інша – через те, що водій заснув.

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