Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції встановили, що Ярослав Буяк помер у лікарні.

Повідомлення про зникнення 57-річного тернопільського журналіста надійшло в поліцію 1 серпня. Чоловік пішов з дому і не виходив на зв’язок. Працівники поліції встановили, що він перебував на стаціонарному лікуванні в місцевому медзакладі і там помер. Тіло чоловіка з 30 серпня знаходилося в лікарняному морзі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно статті 115 КК України з позначкою «безвісти відсутній.

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