У Тернополі сталася трагедія – із багатоповерхівки випав чоловік. Його тіло виявили на асфальті біля будинку.

Як повідомляє Доба, інцидент стався на вулиці Купчинського. Біля будинку № 9 перехожі побачили тіло чоловіка, який випав з вікна чи балкона. Сусіди викликали швидку та правоохоронців. Медики констатували смерть чоловіка, а поліція почала розслідування.

Сусіди розповіли, що чоловік жив на 7 поверсі 9-поверхової будівлі. Випав чи вистрибнув він сам або його скинули – будуть встановлювати поліцейські.