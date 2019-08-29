Тіло хлопчика, який 26 серпня потонув у Дністрі, виявили сьогодні близько обіду. Дільничний Бучацького відділення поліції, обстежуючи водойму, знайшов тіло дитини за декілька кілометрів від місця утоплення.

Про це повідомляють у поліції.

Нагадаємо, нещастя трапилося 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району. За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці Дністер. Зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний пристрій розв’язався.

За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося і він пішов під воду. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.