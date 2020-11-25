Тіло чоловіка, що вже почало розкладатися, знайшли у заростях

Тіло невідомого чоловіка 24 листопада в самонасаджених заростях між селом Мала Карначівка та дорогою Ланівці-Тернопіль виявила тернополянка. Про це вона повідомила на лінію “102”.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що тіло належить чоловікові віком від 35-40 років. На ньому була осіння куртка синього кольору, сині джинси, спортивна сіра кофта з капюшоном, теплі шкарпетки, світлі черевики. Будь-які документи, які б вказували на особу, відсутні.

На тілі присутні гнилісні зміни характерні тому, що чоловік лежить в заростях близько трьох тижнів.

Причину смерті встановлять після проведення розтину.

Якщо хтось розшукує людину за описом схожу на знайденого чоловіка, телефонуйте на лінію “102” або за номером (097) 479 74 83.