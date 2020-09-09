Органами прокуратури Тернопільської області проведено перевірки стану додержання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення» та інших законодавчих актів щодо додержання режимних вимог, дотримання прав в’язнів при накладенні на них стягнень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Під час перевірок у діяльності установ виконання покарань виявлено порушення забезпечення виконання режимних вимог. Не зважаючи на закріплені у законах заборони, у 2 камерах ДУ «Чортківська УВП (№26)» утримувались особи, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, — з особами, які раніше до неї притягувались.

В установах виконання покарань області не дотримувався порядок залучення персоналу установ до складу варт, зберігання, носіння, використання або застосування спеціальних засобів і зброї. Так, 5 осіб особового складу установ ДКВС регіону не пройшли первинної професійної підготовки, у зв’язку з чим не мали права носити зброю та спецзасоби.

Також, медичними працівниками філії Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Тернопільській області ігнорувались вимоги чинного законодавства щодо належного документування тілесних ушкоджень в’язнів. Такі порушення виявлені у медичних картках 15 в’язнів.

Органами прокуратури області внесено 3 вказівки з вимогою вжити невідкладних заходів задля забезпечення безумовного виконання кримінально-виконавчого законодавства та дотримання конституційних прав ув’язнених та засуджених. Загалом, з початку року з цих питань органами прокуратури внесено 11 документів реагування, з яких – 6 розглянуто та задоволено, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 службових осіб установ виконання покарань, розпочато кримінальне провадження.