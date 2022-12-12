Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні після опівночі на автошляху Т 2007 в селі Шайбівка Нараївської територіальної громади Тернопільського району.

Водій автомобіля “Mazda 626”, не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд на узбіччя. На момент ДТП в автомобілі перебувало чотири особи. Внаслідок події двоє людей загинули, ще двоє травмовано, повідомляють у ДСНС.

Рятувальники, котрі прибули на місце ДТП, відключили акумуляторну батарею і зафіксували автомобіль опорами, після чого за допомогою різака і домкрата деблокували тіла загиблих.