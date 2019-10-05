У Козлові на Тернопільщині не можуть змиритися із подвійною втратою.

Через страшну аварію у рідному селищі загинули двоє хлопців. Вони були однолітками, разом вчились та товаришували, повідомляє Т1 Новини.

Смертельна ДТП у селищі Козлів. Тут відмінили усі урочистості до Дня вчителя та оголосили жалобу. Місцеві жителі не можуть змиритись із втратою. Через нічну аварію загинуло двоє хлопців.

Зі слів очевидців, водій іномарки їхав на шаленій швидкості. Хлопців побачив занадто пізно, тому уникнути зіткнення не вдалось. Через отримані травми один помер відразу, інший перед приїздом швидкої допомоги.

– Тіла були сильно понівечені та пошматовані. Одне було між опорами, інше посередині дороги. Взуття знайшли за отою вежею. На око відстань – сто метрів. Коли машина їхала – двох збила. В третього травм немає. Впав назад, – розповідає заступник голови виконавчого комітету Козлівської селищної ради Юрій Луцишин.