Робота громадського транспорту у Тернополі призупинена з 23 березня. Натомість курсуватимуть спецрейси з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.

Як повідомили у міській раді, спецрейси перевозитимуть виключно працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Зокрема: працівників підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в захисних масках.

Вартість проїзду – відповідно до діючих тарифів на перевезення у пасажирському транспорті.

Спецрейсами буде курсувати наступний громадський транспорт: