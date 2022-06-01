Тільки не російською: у Тернополі визначили місця, де можна виступати вуличним музикантам

З метою створення комфортних умов взаємодії мешканців та гостей міста, підтримки вуличних виконавців і популяризації музичного мистецтва, виконавчий комітет міської ради затвердив рішення, яким визначено перелік локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України. Тож, аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.

Серед затверджених локацій – вісім об’єктів для виступів заходяться у центральній частині міста, п’ять – у парковій зоні, ще п’ять – в інших житлових районах нашого міста.

Окрім того, передбачено, що на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох години без встановлення будь-яких сценічних конструкцій, час між виступами різних музикантів повинен тривати не менше 30 хвилин.

Ознайомитись із переліком локацій можна за посиланням.

Також звертаємо особливу увагу виконавців щодо:

необхідності дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту населення від впливу шуму, дотримання правил доброустрою та громадського порядку;

заборони проведення виступів у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, а також у дні трауру, дні пам’яті та на час проведення культурно-масових заходів;

неприпустимості публічного використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер.

Перелік локацій, час та умови проведення виступів вуличних музикантів у місті Тернополі