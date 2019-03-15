Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко зазначив, що упродовж п’яти років боротьби за свої права українці так і змогли подолати корупціонерів. Усе тому, що влада підтримує їх.

На думку свободівця, лише єдиний кандидат в президенти від об’єднаних націоналістичних сил Руслан Кошулинський зможе викорінити із країни хабарництво.

– 13 березня – п’ята річниця від дня загибелі свободівця Дмитра Чернявського, якого вбили сепаратисти у Донецьку. Упродовж 5-ти років гинуть патріоти України, які вірили, що після Майдану зникне корупція. Проте, масштаби хабарництва сьогодні жахають усіх ще більше, а найголовніше – це те, що його прикриває найвище керівництво держави. Замість дій правоохоронних органів, які повинні карати цих злочинців, державних зрадників, які наживаються на армії, ми чуємо заяви про те, що вони переслідуватимуть журналістів, які викрили цю інформацію. Так, виявляється, що основна біда не в корупціонерах, а у журналістах, які показують усі ці схеми злочинності, – зазначив нардеп.

Михайло Головко обурений тим, що чинні правоохоронні органи покривають злодіяння чиновників.

– Ганебно те, що наші правоохоронні органи сьогодні такі глухі та сліпі і не бачать отої корупції, яка знищує нашу державу із середини. Нещодавно я ознайомився зі звітом державної аудиторської служби, яка побачила масштаби корупції у таких структурах, як НАК «Нафтогаз» та «Укртрансгаз» – дочірня компанія. Виявляється, що за останні роки збитки цієї дочірньої компанії сягнули більше 50-ти мільярдів. Це показує, що на сьогодні вкрадено 8 млрд. кубометрів газу. Натомість ми бачимо імпотентний, безсилий уряд Гройсмана, який розводить руками і не може звільнити корупціонера Коболєва. Я звертався до правоохоронців, щоб притягнути Коболєва до відповідальності, проте ті не бачать складу злочину. Ніхто справи так і не порушив. Натомість ми побачили розміри заробітних плат 342 млн. грн – річна зарплата Коболєва. Невже це не є мародерством, злочином?! Коли майже 70 % українців знаходяться за межею бідності, коли у 7 разів підняли вартість газу, грабують та зводять до банкрутства державні компанії, а собі виписують премії?! Це дійсно окупована держава, де не бачать злочинних дій чиновників. Тому ми повинні змінити цю владу та країну, що можливе за підтримки кандидатури Руслана Кошулинського, – додав Михайло Головко.