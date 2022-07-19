Тільки дев’ять відсотків батьків на Тернопільщині підтримують ідею очного навчання з першого вересня 2022 року.

Такими є результати опитування, яке провели, як у тернопільській громді, так і в області. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома.

– Як в обласному центрі, так і в області проводили опитування щодо того, в якому форматі має відбуватися освітній процес з першого вересня 2022 року, – каже Ольга Хома. – Більшість батьків розглядає дистанційну форму навчання. Якщо у відсотках, то 40-45 % батьків виступають за дистанційну форму навчання. Разом з тим, офлайн або очне навчання розглядає лишень дев’ять відсотків батьків, які хочуть щоб їхні діти відвідували заклади освіти. Дивлячись на ситуацію, яка виникатиме на території області, рішення щодо формату освітнього процесу прийматиметься лишень з 25 серпня.

Зауважимо, що у військовій адміністрації відбулася також відеонарада присвячена питанням готовності закладів освіти до початку навчального року. Провели її перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін та Голова ДСНС України Сергій Крук. На цій відеозустрічі йшлося про стан обстеження приміщень закладів освіти з метою їх використання для укриття учасників освітнього процесу та стан створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням військового стану.