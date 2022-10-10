Відмовитися від користування електроприладами з 18.00 до 23.00 просять жителів Тернопільщини.

У цей період – пік навантаження на електромережу, – каже начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк. За її словами, в регіоні очікується тяжкий вечір для енергетичної системи.

Електропостачання у більшості населених пунктів відновлено. Втім, можливі перебої з постачанням електрики.

«Через ракетні удари були знеструмлені населені пункти області, відповідно не було подачі холодної води. На сьогодні водопостачання у місті Тернополі відновлено, у більшості населених пунктів теж відновлено, електропостачання, проте ми очікуємо тяжкий вечір для енергетичної системи. Хочемо звернутися до свідомості всіх громадян, вечірній пік електропостачання припадає з 18.00 до 23.00. Тому ми просимо всіх – обмежити електроспоживання, насамперед – це бойлери, обігрівачі, пральні машинки, пилососи, все, що ви можете сьогоднішнього вечора обійтися без електроспоживання – просимо обмежити», – каже Софія Близнюк.

Додамо, медичні заклади області забезпечені електрогенераторами. Відтак вони працюватимуть у звичному режимі.