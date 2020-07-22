Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 липня близько 18 години на автодорозі «Бучач-Возилів» поблизу села Жизномир. Про подію поліцейських повідомили місцеві жителі.

Виїздом на місце пригоди, працівники слідчо-оперативної групи з’ясували, що водій мотоцикла “SENSE SK200-9”, 21-річний житель села Ковалівка Монастириського району, не обравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з мопедом «Honda», який їхав в попутному напрямку та здійснював маневр повороту.

В результаті зіткнення 46-річну водійку мопеда та 18-річну пасажирку мотоцикла з тяжкими травмами доправлено до Бучацької районної лікарні.

Транспорт поміщено на арештмайданчик, у водія мотоцикла взято забір крові на вміст алкоголю.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження згідно статті 286 Кримінального кодексу України.