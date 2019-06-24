Президент України Володимир Зеленський не виконав нічого, що обіцяв напередодні виборів.

Про це у Facebook написав лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок, передає ВГолос.

“Йдучи на вибори, Зеленський обіцяв змінити Україну. Ніякого кумівства, будапештський формат, деолігархізацію, знизити тарифи і навіть замінити податок на прибуток податком на виведений капітал.

Минув всього місяць. Половина «Кварталу» з колишніми ригами та фсбшниками – вже при посадах. Будапештського формату не буде – будуть Мінські угоди. Деолігархізація скасовується, впроваджується договорняк. Тарифи не знизяться, бо то він пожартував. І податку на виведений капітал не буде, бо він начебто не знав, що проти цього виступає Міжнарожний валютний фонд”, – написав Тягнибок.

“А ще, пригадую, обіцяв піти із посади, щойно порушить закон. І перше, що зробив на посаді, – порушив закон про очищення влади (люстрацію), призначивши головою Адміністрації Президента люстрованого чиновника часів Януковича.

То як там у вас на білбордах було…ні обіцянок, ні пробачень? Українці також не обіцяли, що пробачатимуть брехню наступні п‘ять років”, – наголосив націоналіст.