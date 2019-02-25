“Ті, що продають і купують голоси на виборах, – це вороги Нації і Держави”, – Тягнибок

25/02/2019 Розмір тексту:

Зараз ми маємо унікальний шанс змінити все на користь українців. Потрібно лише проявити волю до змін.

Про це 24 лютого під час Віча гідності у Києві заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передає ВГолос.

«Пімсти смерть Великих Лицарів», — так каже нам Декалог українських націоналістів. Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Героїв і помститися ворогу за їхню смерть — довершити справу, за яку вони боролися. Втілити у життя їхню мрію. Україну вільну. Україну соборну. Україну без холопа і без пана. Це — наш святий обов’язок!”, – зазначив він.

Також додав: “Ті, що продають і купують голоси на виборах. Це — вороги Нації і Держави”.