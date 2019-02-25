“Ті, що продають і купують голоси на виборах, – це вороги Нації і Держави”, – Тягнибок
Зараз ми маємо унікальний шанс змінити все на користь українців. Потрібно лише проявити волю до змін.
Про це 24 лютого під час Віча гідності у Києві заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передає ВГолос.
«Пімсти смерть Великих Лицарів», — так каже нам Декалог українських націоналістів. Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Героїв і помститися ворогу за їхню смерть — довершити справу, за яку вони боролися. Втілити у життя їхню мрію. Україну вільну. Україну соборну. Україну без холопа і без пана. Це — наш святий обов’язок!”, – зазначив він.
Також додав: “Ті, що продають і купують голоси на виборах. Це — вороги Нації і Держави”.
Як їм протистояти? Наша зброя – це наш голос. Відповідальність за майбутнє, за те яким воно буде лежить на кожному з нас. Робімо усвідомлений вибір. Без підкупу, маніпуляцій і фальсифікацій.
Не даймо вкрасти майбутнє у нас, у всіх наступних поколінь українців!”
За словами Олега Тягнибока, зараз ми маємо унікальний шанс змінити все на користь українців. Потрібно лише проявити волю до змін. Не піддатися на підкуп і маніпуляції від олігархів. І тоді раз і назавжди усунемо їх від влади. Тільки так здобудемо майбутнє.
Додати свій коментар
Головні новини
- Міська рада попросила в обласної 73 мільйони на училища
- Почаївські попи почали відкрито втручатись у церковні конфлікти на Тернопільщині? ВІДЕО
- Тернопільські податківці викрили підпільну мережу з розповсюдження алкоголю і тютюну. ФОТО
- Тернопільські письменниці стали лауреатами міжнародної премії
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...